María Luisa Bombal in tonalità minore la parola si apre al mistero

María Luisa Bombal è una scrittrice cilena la cui raccolta di opere narrative si limita a circa duecento pagine. La sua scrittura si caratterizza per un tono minore che avvicina il lettore al mistero. La sua produzione letteraria, compatta e intensa, si concentra su temi spesso legati all’oscurità e all’introspezione. La sua opera è stata pubblicata in un volume che raccoglie tutti i suoi scritti principali.

Scrittrici cilene Nelle duecento pagine che esauriscono tutta l'opera di María Luisa Bombal – ora riunita da Sur in «L'ultima nebbia» – una delle più significative avventure del romanzo ispanoamericano, nel '900. Per quanto sia abbastanza inusuale che tutta l'opera narrativa di uno scrittore sia contenuta in un volume di duecento pagine, proprio questa è la realtà nel caso della cilena María Luisa Bombal, che ha scritto due romanzi brevi e un pugno di racconti, proposti oggi nella traduzione di Francesca Lazzarato, con il titolo L'ultima nebbia (Sur). María Luisa Bombal Il mio primo incontro con la scrittura della cilena María Luisa Bombal (Viña del Mar, 1910–1980) avvenne attraverso un racconto inserito in un'antologia scolastica. Contro il patriarcato e il realismo tradizionale, la cilena Maria Luisa Bombal nel primo '900 fu protagonista di una piccola grande rivoluzione, con i due romanzi brevi e i racconti contenuti ne "L'ultima nebbia".