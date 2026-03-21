Settimana dell’inclusione all’Università di Macerata dal 23 al 28 marzo | focus su disabilità Progetto di vita e intelligenza artificiale

Dal 23 al 28 marzo, l'Università di Macerata organizza la Settimana dell'inclusione dedicata a temi come disabilità, progetti di vita e intelligenza artificiale. Durante l'evento si svolgono incontri, seminari e workshop aperti a studenti e pubblico, con l'obiettivo di approfondire questioni legate alla promozione dell'accessibilità e della partecipazione. L'iniziativa coinvolge docenti, esperti e rappresentanti di associazioni.

Dal 23 marzo l'Università di Macerata ospita la Settimana dell'inclusione: incontri su disabilità, diritti, intelligenza artificiale e didattica innovativa internazionale L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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