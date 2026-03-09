Una hostess di 38 anni è stata fermata all'aeroporto di Orio al Serio mentre cercava di portare in Italia gioielli di lusso non dichiarati per un valore superiore a 42mila euro. L'operazione è stata condotta dalle autorità aeroportuali, che hanno sequestrato i gioielli e avviato le procedure di verifica. La donna è stata fermata e portata in commissariato per ulteriori accertamenti.

Orio al Serio (Bergamo), 9 marzo 2026 – Una hostess di 38 anni è stata fermata all' aeroporto Il Caravaggio di Bergamo Orio al Serio mentre tentava di introdurre in Italia gioielli di lusso non dichiarati per un valore superiore a 42mila euro. Rotte a rischio contrabbando. L'operazione è stata condotta dal personale dell' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli insieme ai militari della Guardia di finanza della Compagnia di Orio al Serio, impegnati nei controlli sui passeggeri in arrivo da rotte considerate a rischio per il contrabbando, in particolare dal Medio Oriente. I sospetti e i controlli. La donna, di origine ucraina e proveniente da Dubai, aveva superato la linea valutaria nella sala arrivi internazionali senza presentare la dichiarazione doganale prevista. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rolex e gioielli contrabbandati da Dubai: fermata una hostess all’aeroporto di Orio al Serio

