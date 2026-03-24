Roma, 24 marzo 2026 – “Il no al referendum non mette a rischio il governo nel breve periodo, ma evidenzia le contraddizioni interne al centrodestra e rafforza il peso della magistratura nel dibattito politico”. Un esito che, secondo il costituzionalista per il sì ed ex parlamentare del Pd Stefano Ceccanti va letto più sul piano culturale che su quello istituzionale. Referendum, Schlein: "Ora costruire un'alternativa all'altezza" Ceccanti, dunque Meloni può dormire sonni sereni? "L’esito del referendum a breve non incide sul governo, che durerà fino alla primavera prossima. Non c’è un effetto immediato dal punto di vista del governo e non ci sono automatismi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ceccanti, un dem per il Sì. “La riforma bocciata per colpa della destra”

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