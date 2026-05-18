Modena Schlein | da destra becere strumentalizzazioni hanno fallito

In seguito ai recenti eventi verificatisi a Modena, una rappresentante politica ha espresso la propria opinione sulla gestione della sicurezza da parte della destra politica. Ha affermato che, anziché usare le vicende come strumento di strumentalizzazione, bisogna riconoscere che questa parte politica ha fallito nel campo della sicurezza. La dichiarazione è stata rilasciata a Roma il 18 maggio, in un contesto in cui si discute di come affrontare le problematiche legate alla criminalità e all’ordine pubblico.

“In sanguine foedus”, un murale di 1.000 metri racconterà le partenze da Napoli verso l’America, ecco il progetto Roma, 18 mag. (askanews) – Sui fatti di Modena “invece che strumentalizzare, bisogna che la destra capisca che sulla sicurezza ha fallito”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando al Tg3. “Non si perda l’occasione per mettere al centro il tema della salute mentale, in un paese in cui mancano 12.000 professionisti, in un paese in cui non si è ancora riusciti a portare al 5% la parte di fondo sanitario destinata proprio alla salute mentale”. Ha concluso la Schlein: “Dovremmo cogliere l’occasione per fare una riflessione su questo, invece che vedere le becere strumentalizzazioni della destra”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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