Attenta Giorgia occhio Matteo | perché il Fattore Vannacci è la vera mina sotto la maggioranza a Palazzo Chigi
In questi ultimi mesi, il partito di estrema destra ha visto crescere i sondaggi, mentre alcuni membri sono stati coinvolti in questioni legali e scandali interni. Un episodio recente ha coinvolto il caso Ravetto, alimentando tensioni tra le fila del movimento. Allo stesso tempo, si sono intensificati i dibattiti su alcune posizioni e dichiarazioni di un ufficiale militare in congedo, noto come il “Fattore Vannacci”. Questi eventi stanno creando preoccupazioni tra i leader di maggioranza, che temono ripercussioni politiche.
Dal caso Ravetto al boom nei sondaggi: viaggio nei segreti di Futuro Nazionale, la vera mina sotto la sedia di Meloni e Salvini Un brivido freddo attraversa i corridoi di Palazzo Chigi e di Via Bellerio. Quel "Mondo al contrario", che un tempo sembrava solo il titolo di un libro di rottura, s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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