Attenta Giorgia occhio Matteo | perché il Fattore Vannacci è la vera mina sotto la maggioranza a Palazzo Chigi

In questi ultimi mesi, il partito di estrema destra ha visto crescere i sondaggi, mentre alcuni membri sono stati coinvolti in questioni legali e scandali interni. Un episodio recente ha coinvolto il caso Ravetto, alimentando tensioni tra le fila del movimento. Allo stesso tempo, si sono intensificati i dibattiti su alcune posizioni e dichiarazioni di un ufficiale militare in congedo, noto come il “Fattore Vannacci”. Questi eventi stanno creando preoccupazioni tra i leader di maggioranza, che temono ripercussioni politiche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui