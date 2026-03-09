Govone | nasce il polo RIMEDI e l’arte invade la città

Il 9 marzo 2026 a Govone si inaugura il polo RI.ME.DI., un centro dedicato a servizi sanitari e culturali. In quella giornata, la città apre ufficialmente le sue nuove strutture e avvia le attività associate. La data segna l’inizio di un progetto che coinvolge diverse istituzioni locali, portando innovazione e spazio per iniziative artistiche e assistenziali. La città si prepara a ricevere visitatori e utenti nei nuovi ambienti.

Il calendario segna il 9 marzo 2026, una data che nel Nord Astigiano coincide con l'apertura di nuovi servizi sanitari e culturali. Mentre le previsioni meteorologiche indicano temperature comprese tra i 4 gradi minimi e i 15 massimi per la zona di Asti, si apre a Govone il nuovo poloambulatorio RI.ME.DI., dedicato alla riabilitazione e alla medicina specialistica. Parallelamente, la comunità locale si attiva su fronti sociali come la campagna Donacibo 2026 nelle scuole e l'iniziativa Quotidiana Umanità che porta arte e cultura a Govone. L'inaugurazione del centro RI.ME.DI. rappresenta un tassello fondamentale per il tessuto sociale della provincia, offrendo cure specialistiche direttamente sul territorio invece di costringere i cittadini a spostamenti lunghi verso i grandi centri urbani.