LIVE Berrettini-Popyrin 2-6 2-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA | si va avanti senza palle break nel secondo parziale

Durante la partita tra l’azzurro e l’australiano nel torneo di Roma, il punteggio segnava 2-6, 2-3. Nel secondo set, nessun giocatore ha ottenuto palle break finora, mentre l’australiano ha realizzato un punto spettacolare con un lob di rovescio dopo una rapida accelerazione di dritto. Un confronto che prosegue senza variazioni nel risultato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-ad Che numero di Popyrin! L’azzurro scende a rete dopo l’accelerazione di dritto, l’australiano trova un lob di rovescio e in allungo perfetto. 40-40 Annullata la palla break! Il rovescio ad incrociare di Popyrin è lungo. 30-40 Berrettini si ritrova la palla addosso. Prova l’azzurro a girarci intorno per colpire con il dritto, ma il movimento è troppo lento e la palla viene colpita malissimo dal romano. 30-30 Stavolta è bravissimo l’azzurro che trova il punto con il dritto in controtempo dopo un’ottima battuta ad uscire. 15-30 Lungo il dritto lungolinea di Berrettini. L’azzurro prova a spingere ma il suo colpo è troppo profondo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini-Popyrin 2-6, 2-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: si va avanti senza palle break nel secondo parziale Notizie correlate LIVE Sinner-Alcaraz 7-6, 1-0, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’italiano annulla 2 palle break in avvio di secondo parzialeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 In rete il rovescio incrociato di Sinner, che si trovava sulla difensiva. LIVE Berrettini-Fonseca 3-6, 1-2, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: brasiliano avanti di un break anche nel secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MACHAC (2° MATCH DALLE 11. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Berrettini-Popyrin: orario, precedenti e dove vederla in tv; Internazionali d’Italia, oggi Berrettini-Popyrin: orario e dove vederla in tv; Dove vedere in tv Berrettini-Popyrin, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming; Internazionali, oggi Berrettini-Popyrin – Diretta. LIVE Berrettini-Popyrin 2-6, 2-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: si va avanti senza palle break nel secondo parzialeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Ottimo rovescio dell'azzurro! Il serve and volley di Popyrin stavolta non va a buon fine, Berrettini passa ... oasport.it Internazionali Roma, diretta oggi: Berrettini-Popyrin live 2-6, a seguire Paolini e Cinà, arriva Sinner. Tutti gli italiani in campo, orari e dove vederli (in chiaro)Internazionali Bnl d'Italia, quarto giorno di torneo al Foro Italico. Tutti gli aggiornamenti di oggi, giovedì 7 maggio. In campo ben 8 italiani, inizia Berrettini col primo match ... leggo.it Live: Berrettini-Popyrin, a seguire Paolini e Cinà. Oggi arriva Sinner. Otto italiani in campo. Il programma - facebook.com facebook Buongiorno Roma Il primo a scendere sul Campo Centrale è Matteo Berrettini che affronta Alexei Popyrin I precedenti sorridono al romano, avanti 3-1 x.com