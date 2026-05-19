ATP Amburgo buona la prima per Darderi | Burruchaga battuto in due set
Nel torneo ATP 500 di Amburgo, il giocatore italiano ha iniziato con una vittoria convincente, sconfiggendo in due set l’avversario argentino. La partita si è conclusa con i punteggi di 6-3 e 7-6, permettendo all’italiano di qualificarsi per gli ottavi di finale. La sfida si è svolta nel rispetto dei regolamenti e senza particolari incidenti, segnando il primo successo nel torneo per il tennista azzurro.
L’azzurro supera l’argentino Roman Burruchaga con il punteggio di 6-3, 7-6 e conquista gli ottavi di finale dell’ATP 500 di Amburgo. Prossimo avversario il tedesco Yannick Hanfmann. Luciano Darderi comincia nel migliore dei modi il suo cammino all’ATP 500 di Amburgo. Il tennista azzurro, numero 16 del mondo e reduce dalla semifinale raggiunta agli Internazionali d’Italia, ha superato all’esordio l’argentino Roman Burruchaga in due set con il punteggio di 6-3, 7-6 dopo un’ora e 51 minuti di gioco. Agli ottavi di finale troverà il tedesco Yannick Hanfmann, già battuto il scorso 8 maggio al Foro Italico con un doppio 6-4. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it
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