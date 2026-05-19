ATP Amburgo buona la prima per Darderi | Burruchaga battuto in due set

Nel torneo ATP 500 di Amburgo, il giocatore italiano ha iniziato con una vittoria convincente, sconfiggendo in due set l’avversario argentino. La partita si è conclusa con i punteggi di 6-3 e 7-6, permettendo all’italiano di qualificarsi per gli ottavi di finale. La sfida si è svolta nel rispetto dei regolamenti e senza particolari incidenti, segnando il primo successo nel torneo per il tennista azzurro.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui