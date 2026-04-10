LIVE Sinner-Auger Aliassime ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | Zverev avanti di un set a seguire l’azzurro

Al torneo ATP di Montecarlo, il match tra Zverev e un avversario si sta svolgendo con il tedesco in vantaggio di un set. Nel frattempo, si sta giocando anche l’incontro tra Sinner e Auger Aliassime, mentre sono in programma altre sfide tra cui Cocciaretto-Uchijima e Paolini-Sakatume, entrambe a partire dalle 12. La giornata di tennis si presenta ricca di appuntamenti live.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COCCIARETTO-UCHIJIMA DALLE 12.00 LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SAKATUME (2° MATCH DALLE 12.00) 12.02 Alexander Zverev ha vinto 7-5 il primo set contro Joao Fonseca. Al termine di questo match toccherà a Sinner-Auger Aliassime. Il programma del match Sinner – Auger-Aliassime Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’ azzurro Jannik Sinner, numero 2 del seeding e del mondo, ed il canadese Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero 6, valido per i quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo 2026 di tennis. Il match dei quarti di finale di singolare che vedrà protagonista l’azzurro contro il canadese sarà il secondo del programma di venerdì 10 aprile sul Court Rainier III, che si aprirà alle ore 11. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Auger Aliassime, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: Zverev avanti di un set, a seguire l’azzurro LIVE Sinner-Auger Aliassime, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: avversario scomodo, incognita sul fisicoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner – Auger-Aliassime Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del... LIVE Sinner-Auger Aliassime, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: possibile maratona, incognita fisica per l’italianoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COCCIARETTO-UCHIJIMA DALLE 12. Temi più discussi: Sinner-Auger Aliassime LIVE alle 13 su Sky; Sinner-Auger-Aliassime, all'ora di pranzo: vale un posto in semifinale; LIVE Sinner-Auger Aliassime, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: avversario scomodo, incognita sul fisico; Montecarlo, scattano i quarti di finale. Ecco quando gioca Sinner. Sinner-Auger Aliassime LIVE, in diretta oggi dalle 13 a Monte Carlo per i quarti: in palio c’è la semifinaleSinner sfida Auger Aliassime ai quarti di finale del singolare di Monte Carlo 2026: Jannik, secondo nel ranking mondiale e reduce dal successo di Miami ... fanpage.it LIVE Dalle 12.10 Sinner-Auger Aliassime, in palio la semifinale a MontecarloNei precedenti tra Sinner e Auger-Aliassime, Jannik guida 4-2, avendo vinto le ultime quattro sfide andate in scena, ovvero a Cincinnnati, US Open, Masters 1000 di Parigi e ATP Finals nel 2025. gazzetta.it Sinner-Auger Aliassime LIVE alle 13 su Sky #SkySport #MonteCarlo #Sinner #Tennis #SkyTennis x.com Atp Monte-Carlo: oggi Sinner Auger-Aliassime: orario e dove vederla - facebook.com facebook