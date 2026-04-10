LIVE Sinner-Auger Aliassime 6-3 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | l’azzurro è avanti di un break

Al torneo di Montecarlo, il match tra il tennista italiano e il suo avversario canadese sta proseguendo. Dopo aver vinto il primo set 6-3, l’atleta italiano si trova avanti di un break nel secondo set. La partita è in corso e i punti vengono aggiornati in tempo reale. Contestualmente, si sta disputando anche il secondo incontro della giornata, con inizio previsto per le 12.00.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SAKATSUME (2° MATCH DALLE 12.00) 15.01 Adesso Auger-Aliassime avrà il vantaggio di servire per primo nel secondo set. 15.00 Sinner non brillante al servizio: solo il 50% di prime messe in campo, con cui ottiene il 79% dei punti. In compenso, la resa con la seconda è ottima sin qui: 71%. 6-3 Battuta esterna vincente. Sinner si aggiudica il primo set in 42 minuti. 40-15 Incantevole rovescio lungolinea vincente di Sinner all’incrocio delle righe. “Ooooh” da parte del pubblico. 30-15 Solida seconda esterna, larga la risposta di diritto del canadese. Altra seconda. 15-15 Largo il rovescio incrociato dell’italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Auger Aliassime 6-3, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’azzurro è avanti di un break LIVE Sinner-Auger Aliassime, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: Zverev avanti di un set, a seguire l’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COCCIARETTO-UCHIJIMA DALLE 12. LIVE Sinner-Auger Aliassime 5-2, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: arriva il break con un doppio falloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SAKATSUME (2° MATCH DALLE 12. Temi più discussi: Live Félix Auger-Aliassime - Jannik Sinner - Montecarlo Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 10/04/2026; Sinner si vedrà su TV8 già oggi a Montecarlo contro Auger-Aliassime? Cosa prevede la decisione di Sky; Dove vedere in tv e streaming Sinner oggi a Montecarlo: il quarto con Auger-Aliassime ai Masters 1000; Sinner-Auger Aliassime, orario e dove vedere in tv e streaming i quarti di Montecarlo. Sinner-Auger Aliassime oggi in tv, ATP Montecarlo 2026: orario, programma, streamingNel torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo l'azzurro Jannik Sinner scende in campo ancora una volta in singolare, e lo fa nel match che mette in palio un ... oasport.it Diretta Live Sinner-Auger Aliassime Montecarlo quarti di finale: break di Jannik!Diretta Live della partita tra Sinner e Auger-Aliassime valevole per i quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo. sport.virgilio.it Jannik Sinner in campo contro il canadese Felix Auger-Aliassime nei quarti di finale del torneo Atp 1000 di Montecarlo DIRETTA #ANSA - facebook.com facebook Inizia il quarto di finale tra SINNER e Auger-Aliassime: il vincitore sfiderà Zverev! x.com