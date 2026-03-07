Terni Unicoop Etruria Francesco De Rebotti | Trattativa non semplice scongiurati i licenziamenti Ora monitorare gli impegni presi

A Terni, Unicoop Etruria ha concluso un accordo con i sindacati sulla seconda fase del piano industriale 2025-2027, dopo mesi di trattative. La cooperativa, nata lo scorso luglio dalla fusione tra Unicoop Tirreno e Coop Centro Italia, ha evitato i licenziamenti e ora si concentrerà sul monitoraggio degli impegni presi. Francesco De Rebotti ha commentato il percorso come complesso ma risolto positivamente.

Dopo mesi di confronto tra azienda e organizzazioni sindacali è stato raggiunto l’accordo sulla seconda fase del piano industriale 2025-2027 di Unicoop Etruria, la cooperativa nata il 1° luglio 2025 dalla fusione tra Unicoop Tirreno e Coop Centro Italia. Un’intesa arrivata al termine di mesi di trattative, anche complesse, che consente di definire il percorso di riorganizzazione dell’azienda salvaguardando l’occupazione. La Regione Umbria comunica di aver seguito con attenzione, fin dall’inizio, il confronto tra l’azienda e le organizzazioni sindacali. Un percorso sviluppatosi su un tavolo nazionale nel quale le Regioni non erano direttamente presenti, ma che l’Umbria ha accompagnato con un costante lavoro di interlocuzione e monitoraggio a tutela dei lavoratori e dei territori coinvolti. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Unicoop Etruria, accordo sul piano industriale. L'assessore De Rebotti: "Ora monitorare l'attuazione e gli impegni"

Unicoop Etruria, presidio e corteo a Terni: "Bloccare gli esuberi e ascoltare le organizzazioni sindacali"

Unicoop Etruria, De Rebotti: Massima attenzione sull'attuazione del piano industriale. La Regione monitora l'accordo raggiunto tra azienda e sindacati

Unicoop Etruria trova l'accordo con i sindacati sul piano industriale: dalla massima tutela occupazionale agli incentivi per gli esodi volontari.

«Riguarda soprattutto la tutela occupazionale, il piano di incentivi per gli esodi volontari e la previsione che la cessione di 24 supermercati avvenga in uno scenario atto a garantire la continuità gestionale»