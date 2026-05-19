Durante le ultime competizioni, alcuni giovani atleti della squadra Atletica Vomano si sono distinti conquistando diversi podi tra le Marche e il Veneto. A Sant'Elpidio, sono stati registrati risultati significativi con atleti che hanno raggiunto primati personali e vittorie in diverse discipline. La squadra ha ottenuto successi anche in altre tappe, confermando la presenza di talenti emergenti nel settore giovanile. Questi risultati rafforzano la posizione della Vomano nelle competizioni regionali e nazionali.

? Punti chiave Chi sono gli atleti che hanno dominato il podio a Sant'Elpidio?. Come ha fatto la Vomano a conquistare podi tra Marche e Veneto?. Quale gesto dei giovani ha creato un legame con l'Atletica Val Pescara?. Perché i risultati di Mihail Sirbu a Sacile sono così significativi?.? In Breve G. Bonazza vince categoria senior 10 km a Mondolfo con quarto posto assoluto.. Massimi e Dell'orefice dominano podio 10 km a Sant'Elpidio a Mare.. M. Sirbu ottiene secondo posto assoluto 10 km al Trofeo Città di Sacile.. Proposta gemellaggio con Atletica Val Pescara tramite bandiera autografata ad Alanno.. I risultati ottenuti dall’Atletica Vomano nel fine settimana tra Alanno, Mondolfo, Sant’Elpidio a Mare e Pordenone confermano il dinamismo del club di Morro d’Oro su scala nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Atletica Vomano: trionfi giovanili e primati sulle strade

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