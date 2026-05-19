Una novità significativa riguarda il settore giovanile di una squadra di calcio di Serie A, con l’ingaggio di un nuovo responsabile. La scelta è stata possibile grazie a un intervento di un dirigente proveniente da un’altra società di calcio, noto per la sua esperienza nel settore. La nomina riguarda un professionista con un passato nel calcio giovanile, che va ad aggiungersi alla struttura già esistente. La mossa ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori e gli appassionati.

Atalanta, colpo di scena per il settore giovanile: arriva Sbravati grazie a.Giuntoli Open VAR, Dino Tommasi rivela: «Decisione giusta annullare i gol di McKennie e Vlahovic. Rosso revocato a Kamara? Ecco cos’è successo» Guardiola lascia il Manchester City, la fine di un’era! Le 10 dichiarazioni più iconiche del tecnico spagnolo Neymar è nei 26 convocati da Ancelotti per il Mondiale del Brasile, è ufficiale! Chiamata meritata? I suoi numeri stagionali Il Manchester City ha scelto Maresca: sarà lui l’erede di Guardiola! Accordo raggiunto: ecco cosa ha fatto al Chelsea Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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