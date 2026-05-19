Atalanta colpo di scena per il settore giovanile | arriva Sbravati grazie a…Giuntoli

Da calcionews24.com 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una novità significativa riguarda il settore giovanile di una squadra di calcio di Serie A, con l’ingaggio di un nuovo responsabile. La scelta è stata possibile grazie a un intervento di un dirigente proveniente da un’altra società di calcio, noto per la sua esperienza nel settore. La nomina riguarda un professionista con un passato nel calcio giovanile, che va ad aggiungersi alla struttura già esistente. La mossa ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori e gli appassionati.

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