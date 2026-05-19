Sbravati va all’Atalanta scelta la nuova destinazione per l’ex responsabile del settore giovanile bianconero Le ultime

L’ex responsabile del settore giovanile di una squadra di calcio è stato confermato come nuovo dirigente dell’Atalanta. Dopo aver valutato diverse opzioni nelle settimane precedenti, ha deciso di unirsi al club bergamasco, seguendo le orme di un altro dirigente già presente nella squadra. La sua scelta è stata comunicata ufficialmente, chiudendo così un periodo di incertezza. La sua presenza si inserisce in un quadro di cambiamenti all’interno dell’organizzazione.

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di Fabio Zaccaria Sbravati va all’Atalanta, il dirigente scioglie le riserve dopo le sirene delle ultime settimane: segue Giuntoli ed approda a Bergamo. La coppia si ritrova dopo l’esperienza alla Juventus. Gli aggiornamenti. La scorsa settimana abbiamo raccontato dell’addio che Michele Sbravati aveva dato ai ragazzi del settore giovanile della Juventus, concludendo anticipatamente un percorso durato due stagioni ma già con buoni risultati ottenuti. Sulle tracce del responsabile erano da tempo in agguato prima Inter e poi Roma, con Marotta e poi Gasperini a fare da intermediatori nelle trattative. Le pratiche però sono andate troppo per le lunghe, con l’ex dirigente bianconero non pienamente convinto delle proposte ed ecco così un colpo di scena: l’inserimento della nuova Atalanta firmata Cristiano Giuntoli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sbravati va all’Atalanta, scelta la nuova destinazione per l’ex responsabile del settore giovanile bianconero. Le ultime ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ultimissime Inter LIVE: Marotta ha scelto Sbravati come responsabile del Settore Giovanile, intreccio in vista con la Roma. Chivu incontra la dirigenza nerazzurradi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Juve, rivoluzione anche nel settore giovanile: l’ultimo uomo di #Giuntoli, Michele #Sbravati, lascia i bianconeri per approdare all’Atalanta Il reparto Youth della #Juventus sarà di nuovo posto interamente nelle mani di Massimiliano #Scaglia, ora dir x.com Settore giovanile, niente Roma per Sbravati: ha scelto l’AtalantaDopo il mancato arrivo di Massimo Tarantino, anche la pista che portava a Michele Sbravati sembra definitivamente tramontata. siamolaroma.it Di Marzio: Sbravati lascerà la Juventus e andrà all’AtalantaMichele Sbravati lascia la Juventus e ripartirà dall’Atalanta: il dirigente lavorerà nel settore giovanile del club bergamasco ... tuttojuve.com