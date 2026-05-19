Asteroide 2026 JH2 vicino alla Terra | stasera il passaggio ravvicinato visibile anche con piccoli telescopi

Questa sera, il cielo offrirà un evento visibile anche con piccoli telescopi: l’asteroide 2026 JH2 transiterà molto vicino alla Terra. Il passaggio è previsto intorno alle 23:58 ora italiana e rappresenta un’occasione per osservare un corpo celeste in avvicinamento al nostro pianeta. L’evento ha attirato l’attenzione degli appassionati di astronomia, che potranno seguire il passaggio ravvicinato nelle ore serali. La vicinanza dell’asteroide al pianeta è stata calcolata dagli esperti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui