Asteroide 2026 JH2 vicino alla Terra | stasera il passaggio ravvicinato visibile anche con piccoli telescopi

Da baritoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera, il cielo offrirà un evento visibile anche con piccoli telescopi: l’asteroide 2026 JH2 transiterà molto vicino alla Terra. Il passaggio è previsto intorno alle 23:58 ora italiana e rappresenta un’occasione per osservare un corpo celeste in avvicinamento al nostro pianeta. L’evento ha attirato l’attenzione degli appassionati di astronomia, che potranno seguire il passaggio ravvicinato nelle ore serali. La vicinanza dell’asteroide al pianeta è stata calcolata dagli esperti.

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Questa sera il cielo regalerà uno spettacolo raro agli appassionati di astronomia. L’asteroide denominato 2026 JH2 passerà infatti molto vicino alla Terra, con un transito previsto intorno alle 23:58 ora italiana.Si tratta di un avvicinamento particolarmente interessante per gli studiosi e per. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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