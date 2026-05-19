Asteroide 2026 JH2 vicino alla Terra | stasera il passaggio ravvicinato visibile anche con piccoli telescopi
Questa sera, il cielo offrirà un evento visibile anche con piccoli telescopi: l’asteroide 2026 JH2 transiterà molto vicino alla Terra. Il passaggio è previsto intorno alle 23:58 ora italiana e rappresenta un’occasione per osservare un corpo celeste in avvicinamento al nostro pianeta. L’evento ha attirato l’attenzione degli appassionati di astronomia, che potranno seguire il passaggio ravvicinato nelle ore serali. La vicinanza dell’asteroide al pianeta è stata calcolata dagli esperti.
Questa sera il cielo regalerà uno spettacolo raro agli appassionati di astronomia. L’asteroide denominato 2026 JH2 passerà infatti molto vicino alla Terra, con un transito previsto intorno alle 23:58 ora italiana.Si tratta di un avvicinamento particolarmente interessante per gli studiosi e per. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Asteroide 2026 JH2: oggi, 18 maggi, passa vicino alla Terra
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Stasera un asteroide grande come un autobus passerà vicino alla Terra: 2026 DX6 scoperto una settimana faL'asteroide 2026 DX6, con un diametro massimo stimato di circa 13 metri, transiterà questa sera nei pressi della Terra.
Oggi, 18 maggio, l’asteroide 2026 JH2 passerà vicino alla Terra a una distanza di circa 92.000 chilometri, pari a circa un quarto della distanza che ci separa dalla Luna. L’oggetto celeste, scoperto soltanto il 10 maggio, ha dimensioni comprese tra i 14 e i 32 m facebook
Chi voleva l'asteroide? Accontentati. Questa sera ci farà una visita molto da vicino 2026 JH2, un asteroide con un diametro tra i 20 e i 30 metri. Passerà a 91.000 km dalla Terra, 1/4 della distanza Terra-Luna, sopra il Sud Africa. Non è un killer di pianeti ma s x.com
Oggi (18.5.26), l'asteroide 2026 JH2 (15-34 metri) passerà a meno di 1/4 della distanza della Luna dalla Terra (91.000 km) mentre sorvola il Sudafrica. Immagine di The Virtual Telescope Project reddit
Questa sera l’asteroide 2026 JH2 passerà vicino alla Terra. Ecco a che ora osservarlo e dove seguire la diretta streaming online.Questa sera 2026 JH2 sorvolerà la Terra a distanza ravvicinata. Come osservarlo, quanto è grande e dove vedere lo streaming online. Leggi tutto. libero.it
L’asteroide 2026 JH2 sta per passare vicino alla Terra (e volendo potete guardarlo in diretta)Il passaggio ravvicinato è previsto per il prossimo 18 maggio. I più curiosi potranno godersi un’osservazione in streaming ... wired.it