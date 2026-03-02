Stasera un asteroide grande come un autobus passerà vicino alla Terra | 2026 DX6 scoperto una settimana fa

Questa sera un asteroide di circa 13 metri di diametro, denominato 2026 DX6, transiterà vicino alla Terra. L'oggetto, scoperto solo una settimana fa, è stato identificato come un corpo celeste di dimensioni simili a quelle di un autobus che si avvicina al nostro pianeta. È previsto un passaggio ravvicinato con la Terra nel corso della serata.

L'asteroide 2026 DX6, con un diametro massimo stimato di circa 13 metri, transiterà questa sera nei pressi della Terra. Non presenta alcun pericolo di impatto. Era stato scoperto la settimana scorsa da un sistema di sorveglianza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Asteroide appena scoperto si avvicinerà alla Terra il 10 gennaio: è grande quanto la meteora di ChelyabinskIl sistema di sorveglianza SynTrack Robotic Telescope ha individuato un asteroide grande quanto un autobus in avvicinamento alla Terra.

Alle 21:05 di stasera un asteroide appena scoperto sorvolerà la Terra: 2026CC ha un diametro di 24-55 metriL'asteroide 2026CC, identificato il 5 febbraio 2026 da un sistema di sorveglianza automatizzato della NASA, ha un diametro compreso tra i 24 e i 55...

