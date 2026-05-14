2026 JH2 il nuovo asteroide in avvicinamento alla Terra | passerà a sole 0,00064 UA
Un nuovo asteroide, denominato 2026 JH2, è stato scoperto pochi giorni fa e si avvicinerà alla Terra passando a circa 0,00064 unità astronomiche, ovvero a circa un quarto della distanza tra il nostro pianeta e la Luna. L'oggetto celeste sarà visibile anche con telescopi amatoriali durante il suo passaggio.
Scoperto da pochi giorni, l’asteroide 2026 JH2 transiterà a circa un quarto della distanza tra Terra e Luna, risultando visibile anche con telescopi amatoriali.🔗 Leggi su Fanpage.it
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