Canottaggio quattro titoli per le Fiamme Gialle ai Campionati Italiani

A Piediluco si sono conclusi i Campionati Italiani di canottaggio 2026. Durante la manifestazione, le Fiamme Gialle hanno conquistato quattro titoli, mentre la Marina Militare, la SC Gavirate e il CUS Torino hanno ottenuto due vittorie ciascuna. Inoltre, sono stati registrati un titolo per le Fiamme Oro e uno per il CS Carabinieri. La competizione ha visto la partecipazione di diverse squadre italiane, con diverse vittorie distribuite tra le varie società.

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A Piediluco (Terni) cala il sipario sui Campionati Italiani 2026 di canottaggio: quattro vittorie per le Fiamme Gialle, due per la Marina Militare, per la SC Gavirate e per il CUS Torino, uno per Fiamme Oro e CS Carabinieri. Nel quattro senza maschile vince la Marina Militare (Emanuele Gaetani Liseo, Giovanni Abagnale, Nunzio Di Colandrea, Salvatore Monfrecola) davanti alle Fiamme Oro ed al Rowing Club Genovese. Marina Militare a segno anche nel doppio maschile con Marco Selva e Gabriel Soares, davanti a due equipaggi della SC Gavirate. Nel quattro di coppia femminile affermazione delle Fiamme Gialle (Alice Gnatta, Clara Guerra, Elisa Mondelli e Roberta Romani) davanti alla SC Gavirate ed alla SC Ternana. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Canottaggio, quattro titoli per le Fiamme Gialle ai Campionati Italiani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video : Davide Mumolo Sullo stesso argomento Canottaggio Giovanile a Sabaudia, le Fiamme Gialle prime nel Medagliere per i Campionati di SocietàSabaudia – I giovani canottieri delle Fiamme Gialle, durante il Meeting Interregionale dedicato alle Società del Centro e del Sud della Penisola,... Sci nordico, le Fiamme Gialle invonco i campionati di staffettaAGI - La stagione dello sci nordico, con Federico Pellegrino per la prima volta in versione 'spettatore' dopo il ritiro avvenuto sabato, si è... Canottaggio, quattro titoli per le Fiamme Gialle ai Campionati ItalianiA Piediluco (Terni) cala il sipario sui Campionati Italiani 2026 di canottaggio: quattro vittorie per le Fiamme Gialle, due per la Marina Militare, per la ... oasport.it A Piediluco quasi mille canottieri per la caccia ai titoli italianiIl lago di Piediluco è pronto ad ospitare il quarto importante evento stagionale, dopo i due meeting Nazionali e il 40esimo memorial d’Aloja. L’appuntamento sarà sabato e domenica prossimi con tricolo ... umbria24.it