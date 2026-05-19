Nella notte si è verificata un’esplosione ad Assisi che ha causato danni a tre auto, una delle quali gravemente danneggiata e praticamente distrutta. L’esplosione, avvertita a chilometri di distanza, ha provocato anche danni a un’abitazione vicina. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’incidente e individuare eventuali responsabili. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

Un’esplosione nella notte, sentita a chilometri di distanza, tre macchine danneggiate, una delle quali in maniera molto grave, praticamente distrutte, con danni anche a un’ abitazione nei pressi dei quali si è verificato l’episodio sul quale sono in corso accertamenti. Si è verificato l’altra notte, intorno alle una, quando in molti hanno avvertito o sono stati svegliati dal fortissimo botto che si è verificato in via Duca degli Abruzzi, zona residenziale della cittadina della Porziuncola. Immediatamente è stato dato l’allarme visto che l’intero quartiere è stato svegliato di soprassalto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Assisi e i Carabinieri del Comando Compagnia di Assisi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Assisi, esplosione nella notte. Tre auto quasi distrutte. Danni anche a un’abitazione

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Francofonte. Notte di terrore, incendiata lauto del prete Scalia: avviate serrate indagini

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