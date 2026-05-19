Assegno unico maggio 2026 accrediti in arrivo | date scadenze e nodo arretrati da non perdere
A maggio 2026 sono previste le prossime erogazioni dell'assegno unico e universale, con le date di accredito già stabilite. Le persone interessate devono tenere presente le scadenze per ricevere i pagamenti e verificare eventuali arretrati. Le modalità di pagamento e i tempi di accredito variano a seconda delle date stabilite e delle pratiche amministrative in corso. Chi riceve l'assegno può consultare il calendario ufficiale per non perdere le scadenze e verificare eventuali importi dovuti.
Entra nel vivo il calendario dei pagamenti dell'assegno unico e universale per il mese di maggio 2026. L'Inps ha reso noto che gli accrediti verranno effettuate in due giornate specifiche: mercoledì 20 e giovedì 21 maggio. Questa finestra temporale riguarda la maggior parte dei beneficiari. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
PAGAMENTI ASSEGNO UNICO MAGGIO 2026: INPS PAGA Date, Arretrati e IMPORTI PIÙ BASSI
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