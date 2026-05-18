assegno unico maggio 2026 le date dei pagamenti e le scadenze per gli arretrati

Si avvicinano le date previste per il pagamento dell’assegno unico universale destinato alle famiglie con figli a carico per il mese di maggio 2026. Le date dei bonifici sono state comunicate e riguardano anche le scadenze per la richiesta di eventuali arretrati. Le istruzioni per presentare le domande e le modalità di pagamento sono disponibili sui canali ufficiali. Le famiglie interessate devono rispettare i termini indicati per evitare eventuali ritardi o esclusioni.

Si avvicinano le date dei pagamenti dell’ Assegno unico universale per le famiglie con figli a carico per il mese di maggio 2026. Si tratta del principale sussidio che lo Stato fornisce ai nuclei che hanno figli. Non è necessario fare alcuna domanda, essendo una misura universale, ma l’importo è calibrato attraverso la Dsu, che determina l’Isee. Se non si presenta alcun Isee, si ottiene il trattamento minimo. In caso di dimenticanza, è possibile ottenere gli arretrati, ma solo se si presenta la dichiarazione sostitutiva per l’anno corrente in tempo. Questa scadenza si sta avvicinando: cade infatti il mese prossimo. Le date dei pagamenti di maggio 2026. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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ASSEGNO UNICO MAGGIO 2026: DATE PAGAMENTI e IMPORTI RIDOTTI

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