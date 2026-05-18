Assegno unico maggio 2026 le date dei pagamenti e la scadenza per non perdere gli arretrati
Per il mese di maggio 2026, sono state comunicate le date di pagamento dell’assegno unico destinato ai nuclei familiari con figli a carico. Le modalità di erogazione e le scadenze sono state rese note, con l’obiettivo di evitare la perdita degli eventuali arretrati accumulati. La procedura di accredito si ripete ogni mese, garantendo continuità nel sostegno economico alle famiglie che beneficiano di questa misura. Le date specifiche e le scadenze sono state pubblicate ufficialmente dalle autorità competenti.
L’appuntamento con l’assegno unico per i figli a carico si ripete puntuale anche per il mese di maggio. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
ASSEGNO UNICO MAGGIO 2026: DATE PAGAMENTI e IMPORTI RIDOTTI
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L’ #Inps pagherà l’assegno unico di maggio 2026 tra il 20 e il 21 del mese per le famiglie con domanda attiva e senza variazioni economiche o anagrafiche. Resta fissata al 30 giugno la scadenza per ottenere gli arretrati da marzo. zazoom.it/r/945285 x.com
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