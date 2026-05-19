Ascolti tv lunedì 18 maggio | Ulisse I Cesaroni – Il ritorno Newsroom

Lunedì 18 maggio 2026, i dati di ascolto televisivo mostrano quale trasmissione ha registrato i numeri più alti nella serata. Su Rai 1 è stato trasmesso il programma di approfondimento culturale, mentre su altri canali sono andati in onda episodi delle serie tv e programmi di informazione. La serata ha visto anche il ritorno di una serie televisiva in prima visione e un talk show di attualità, con risultati di pubblico e share complessivi disponibili nelle rilevazioni ufficiali.

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Ascolti tv lunedì 18 maggio 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 18 maggio 2026? Su Rai 1 è andato in onda Ulisse, il piacere della scoperta. Su Rai 2 The Unknown. Su Rai 3 Newsroom. Su Rete 4 Quarta Repubblica. Su Canale 5 I Cesaroni – Il ritorno. Su Italia 1 Attacco al potere 3. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 18 maggio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv lunedì 18 maggio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Ascolti tv lunedì 18 maggio: Ulisse, I Cesaroni – Il ritorno, Newsroom ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ascolti tv lunedì 11 maggio: Ulisse, I Cesaroni – Il ritorno, NewsroomAscolti tv lunedì 11 maggio 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì... Ascolti tv lunedì 4 maggio: Ulisse, I Cesaroni, Quarta RepubblicaAscolti tv lunedì 4 maggio 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 4...