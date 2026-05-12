Ascolti tv lunedì 11 maggio | Ulisse I Cesaroni – Il ritorno Newsroom

Lunedì 11 maggio 2026, i dati sugli ascolti televisivi hanno registrato diverse performance tra i programmi trasmessi. Su Rai 1 è andato in onda “Ulisse, il piacere della scoperta”, mentre su Canale 5 sono stati trasmessi episodi di “I Cesaroni – Il ritorno”. Inoltre, sono stati segnalati ascolti di “Newsroom” e altri programmi della serata, con variazioni di share tra le varie emittenti.

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Ascolti tv lunedì 11 maggio 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 11 maggio 2026? Su Rai 1 è andato in onda Ulisse, il piacere della scoperta. Su Rai 2 The Unknown. Su Rai 3 Newsroom. Su Canale 5 I Cesaroni – Il ritorno. Su Italia 1 Attacco al potere 2. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 11 maggio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv lunedì 11 maggio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Ascolti tv lunedì 11 maggio: Ulisse, I Cesaroni – Il ritorno, Newsroom ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ascolti tv lunedì 4 maggio: Ulisse, I Cesaroni, Quarta RepubblicaAscolti tv lunedì 4 maggio 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 4... ASCOLTI TV 4 MAGGIO 2026: IL RITORNO DI ULISSE, I CESARONI SHORTASCOLTI TV 4 MAGGIO 2026 • LUNEDÌ • Gli ascolti tv di lunedì 4 maggio 2026 con la prima di Ulisse, l’episodio singolo de I Cesaroni e il GialappaShow. Argomenti più discussi: Stasera in TV, programmi e film di lunedì 11 maggio in prima serata; Ascolti tv ieri lunedì 4 maggio chi ha vinto tra Ulisse, I Cesaroni, GialappaShow, Quarta Repubblica; Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 11 Maggio, in prima serata; The Running Man, stasera in prima TV su Sky il thriller distopico con Glen Powell. Discussione Giornaliera - 11 Maggio 2026 reddit Ascolti tv lunedì 11 maggio: Ulisse, I Cesaroni – Il ritorno, NewsroomAscolti tv 11 maggio 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (lunedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it