Ascolti tv lunedì 4 maggio | Ulisse I Cesaroni Quarta Repubblica

Ascolti tv lunedì 4 maggio 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 4 maggio 2026? Su Rai 1 è andato in onda Ulisse. Su Rai 3 Newsroom. Su Rete 4 Quarta Repubblica. Su Canale 5 I Cesaroni. Su Italia 1 Attacco al potere. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 4 maggio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv lunedì 4 maggio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Preserale I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri.🔗 Leggi su Tpi.it

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