Ascolti TV | Lunedì 18 Maggio 2026 Ulisse vince col 17.6% I Cesaroni scendono al 13% ottimo Attacco al potere 3 8.6%

Nella serata di lunedì 18 maggio 2026, i dati di ascolto televisivo mostrano come Ulisse – Il Piacere della Scoperta abbia raccolto 2.675 milioni di spettatori su Rai1, conquistando il primo posto con il 17,6% di share. I Cesaroni hanno invece registrato un calo, arrivando al 13% di share. Ottimo risultato per Attacco al potere 3, che ha ottenuto l’8,6% di share. Questi numeri rappresentano le preferenze del pubblico nella prima serata di quella data.

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