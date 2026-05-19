Ascolti TV | Lunedì 18 Maggio 2026 Ulisse vince col 17.6% I Cesaroni scendono al 13% ottimo Attacco al potere 3 8.6%

Da davidemaggio.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di lunedì 18 maggio 2026, i dati di ascolto televisivo mostrano come Ulisse – Il Piacere della Scoperta abbia raccolto 2.675 milioni di spettatori su Rai1, conquistando il primo posto con il 17,6% di share. I Cesaroni hanno invece registrato un calo, arrivando al 13% di share. Ottimo risultato per Attacco al potere 3, che ha ottenuto l’8,6% di share. Questi numeri rappresentano le preferenze del pubblico nella prima serata di quella data.

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Nella serata di ieri, lunedì 18 maggio 2026, su Rai1 Ulisse – Il Piacere della Scoperta interessa 2.675.000 spettatori pari al 17.6% di share dalle 21:47 alle 23:49. Su Canale5  I Cesaroni – Il Ritorno conquista 2.164.000 spettatori con uno share del 13% dalle 22 alle 23:04. Su Rai2 The Unknown – Fino all’Ultimo Bivio intrattiene 713.000 spettatori pari al 4.7%. Su Italia1 Attacco al potere 3 – Angel Has Fallen  incolla davanti al video 1.383.000 spettatori con l’8.6%. Su Rai3 Newsroom  segna 380.000 spettatori (2.7%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza 948.000 spettatori (8%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 940.000 spettatori e il 5.2%. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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