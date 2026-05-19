Ascolti TV | Lunedì 18 Maggio 2026 Ulisse vince col 17.6% I Cesaroni scendono al 13% FoodNetwork al 2.1% con C’era una volta in Calabria

Nella serata di lunedì 18 maggio 2026, il programma di Rai1 “Ulisse – Il Piacere della Scoperta” ha registrato un ascolto di circa 2.675.000 spettatori, conquistando il 17,6% di share. Su Canale 5, “I Cesaroni” ha ottenuto il 13% di share, mentre Food Network ha raggiunto il 2,1% con la trasmissione “C’era una volta in Calabria”. I dati sono stati diffusi sui principali portali di ascolti televisivi e rappresentano le preferenze del pubblico durante quella sera.

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