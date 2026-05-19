Ascolti TV | Lunedì 18 Maggio 2026 Ulisse vince col 17.6% I Cesaroni scendono al 13% FoodNetwork al 2.1% con C’era una volta in Calabria

Da davidemaggio.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di lunedì 18 maggio 2026, il programma di Rai1 “Ulisse – Il Piacere della Scoperta” ha registrato un ascolto di circa 2.675.000 spettatori, conquistando il 17,6% di share. Su Canale 5, “I Cesaroni” ha ottenuto il 13% di share, mentre Food Network ha raggiunto il 2,1% con la trasmissione “C’era una volta in Calabria”. I dati sono stati diffusi sui principali portali di ascolti televisivi e rappresentano le preferenze del pubblico durante quella sera.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nella serata di ieri, lunedì 18 maggio 2026, su Rai1 Ulisse – Il Piacere della Scoperta interessa 2.675.000 spettatori pari al 17.6% di share dalle 21:47 alle 23:49. Su Canale5  I Cesaroni – Il Ritorno conquista 2.164.000 spettatori con uno share del 13% dalle 22 alle 23:04. Su Rai2 The Unknown – Fino all’Ultimo Bivio intrattiene 713.000 spettatori pari al 4.7%. Su Italia1 Attacco al potere 3 – Angel Has Fallen  incolla davanti al video 1.383.000 spettatori con l’8.6%. Su Rai3 Newsroom  segna 380.000 spettatori (2.7%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza 948.000 spettatori (8%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 940.000 spettatori e il 5.2%. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

ascolti tv luned236 18 maggio 2026 ulisse vince col 176 i cesaroni scendono al 13 foodnetwork al 21 con c8217era una volta in calabria
© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Lunedì 18 Maggio 2026. Ulisse vince col 17.6%, I Cesaroni scendono al 13%. FoodNetwork al 2.1% con C’era una volta in Calabria
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Sullo stesso argomento

Ascolti TV | Lunedì 18 Maggio 2026. Ulisse vince col 17.6%, I Cesaroni scendono al 13%, ottimo Attacco al potere 3 (8.6%)Nella serata di ieri, lunedì 18 maggio 2026, su Rai1 Ulisse – Il Piacere della Scoperta interessa 2.

Ascolti TV | Lunedì 4 Maggio 2026. Ulisse riparte dal 17.3%, I Cesaroni al 15.6%, Porro sale al 7.3%, The Floor chiude al 5.5%Nella serata di ieri, lunedì 4 maggio 2026, su Rai1 Ulisse – Il Piacere della Scoperta interessa 2.

ascolti tv lunedì 18Ascolti tv lunedì 18 maggio: Ulisse, I Cesaroni – Il ritorno, NewsroomAscolti tv 18 maggio 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (lunedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it

Ascolti tv ieri lunedì 18 maggio chi ha vinto tra Ulisse, I Cesaroni, The Unknown, Quarta RepubblicaAscolti tv 18 maggio: chi ha vinto tra Ulisse, I Cesaroni, The Unknown, Porro, GialappaShow e Augias ... virgilio.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web