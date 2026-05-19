Ascolti TV | Lunedì 18 Maggio 2026 Ulisse vince col 17.6% I Cesaroni scendono al 13% FoodNetwork al 2.1% con C’era una volta in Calabria
Nella serata di lunedì 18 maggio 2026, il programma di Rai1 “Ulisse – Il Piacere della Scoperta” ha registrato un ascolto di circa 2.675.000 spettatori, conquistando il 17,6% di share. Su Canale 5, “I Cesaroni” ha ottenuto il 13% di share, mentre Food Network ha raggiunto il 2,1% con la trasmissione “C’era una volta in Calabria”. I dati sono stati diffusi sui principali portali di ascolti televisivi e rappresentano le preferenze del pubblico durante quella sera.
Nella serata di ieri, lunedì 18 maggio 2026, su Rai1 Ulisse – Il Piacere della Scoperta interessa 2.675.000 spettatori pari al 17.6% di share dalle 21:47 alle 23:49. Su Canale5 I Cesaroni – Il Ritorno conquista 2.164.000 spettatori con uno share del 13% dalle 22 alle 23:04. Su Rai2 The Unknown – Fino all’Ultimo Bivio intrattiene 713.000 spettatori pari al 4.7%. Su Italia1 Attacco al potere 3 – Angel Has Fallen incolla davanti al video 1.383.000 spettatori con l’8.6%. Su Rai3 Newsroom segna 380.000 spettatori (2.7%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza 948.000 spettatori (8%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 940.000 spettatori e il 5.2%. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
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