Ascolti tv 18 maggio 2026 | Ulisse – Il piacere della scoperta 17.6% I Cesaroni 7 13% Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Il 18 maggio 2026, le trasmissioni televisive sono state protagoniste di una nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. Su Rai 1, “Ulisse – Il piacere della scoperta” ha registrato il 17,6% di share, mentre su Canale 5, “I Cesaroni 7” ha totalizzato il 13%. Altre reti hanno trasmesso programmi come “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna”, per i dati complessivi di ascolto pubblicati da Auditel.

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