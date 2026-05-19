Ascolti tv 18 maggio 2026 | Ulisse – Il piacere della scoperta 17.6% I Cesaroni 7 13% Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel
Il 18 maggio 2026, le trasmissioni televisive sono state protagoniste di una nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. Su Rai 1, “Ulisse – Il piacere della scoperta” ha registrato il 17,6% di share, mentre su Canale 5, “I Cesaroni 7” ha totalizzato il 13%. Altre reti hanno trasmesso programmi come “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna”, per i dati complessivi di ascolto pubblicati da Auditel.
Ascolti tv 18 maggio 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “ Ulisse – Il piacere della scoperta ” contro il “ I Cesaroni “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 18 maggio 2026? Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata. Nella raccolta degli ascolti prestiamo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre (e non solo). Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Ulisse – Il piacere della scoperta vs I Cesaroni – Auditel ieri sera, 18 maggio 2026. Sfida Rai1 e Canale 5: “Ulisse – Il piacere della scoperta” contro “I Cesaroni”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Ascolti TV del 11 maggio Ulisse trionfa su I Cesaroni
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