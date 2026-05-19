Ascolti tv 18 maggio 2026 | Ulisse – Il piacere della scoperta I Cesaroni 7 Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Il 18 maggio 2026 le reti televisive italiane hanno presentato diverse offerte per il pubblico. Su Rai 1 è andato in onda “Ulisse – Il piacere della scoperta”, mentre su Canale 5 sono stati trasmessi i nuovi episodi di “I Cesaroni” settima stagione. Contestualmente, sono stati programmati anche “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna”. I dati di ascolto hanno mostrato una sfida tra le due principali emittenti, con risultati che hanno attirato l’attenzione degli analisti.

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