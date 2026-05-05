Ascolti tv 4 maggio 2026 | Ulisse – Il piacere della scoperta I Cesaroni 7 Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Il 4 maggio 2026, i dati Auditel hanno mostrato una sfida tra Rai 1 e Canale 5. Su Rai 1 è andato in onda “Ulisse – Il piacere della scoperta”, mentre Canale 5 ha trasmesso la settima stagione di “I Cesaroni”. La serata ha visto anche programmi come “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna” su altri canali, contribuendo a un quadro vario di offerte televisive.

Ascolti tv 4 maggio 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “ Ulisse – Il piacere della scoperta ” contro il “ I Cesaroni “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 4 maggio 2026? Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata. Nella raccolta degli ascolti prestiamo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre (e non solo). Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Ulisse – Il piacere della scoperta vs I Cesaroni – Auditel ieri sera, 4 maggio 2026. Sfida Rai1 e Canale 5: “Ulisse – Il piacere della scoperta” contro “I Cesaroni”.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Ascolti tv 4 maggio 2026: Ulisse – Il piacere della scoperta, I Cesaroni 7, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel Notizie correlate Leggi anche: Ascolti tv 2 marzo 2026: Ulisse il piacere della scoperta, Scherzi a Parte, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel Leggi anche: Ascolti tv 2 marzo 2026: Ulisse il piacere della scoperta (19.6%), Scherzi a Parte (26%), Affari Tuoi (24.1%), La Ruota della Fortuna (24.9%) | Dati Auditel Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Ascolti tv, il confronto Scotti-De Martino accende l'access prime time: chi vince tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi? Tutti i dati Auditel; Ascolti Tv ieri (3 maggio): vince Roberta Valente, Mara Venier sempre più su; Ascolti tv, chi ha vinto la sfida ieri domenica 3 maggio?; Ascolti TV domenica 3 maggio 2026, Roberta Valente vince ancora (19.7%) contro Racconto di una notte (11.6%). Ascolti TV 4 maggio 2025, la sfida tra Ulisse e I Cesaroni Il ritornoLunedì 4 maggio, la prima serata ha visto fronteggiarsi Ulisse: il piacere della scoperta su Rai1 e I Cesaroni Il ritorno su Canale5 ... fanpage.it Ascolti tv del 4 maggio, Alberto Angela contro I Cesaroni di AmendolaAlberto Angela è tornato su Rai 1 con Ulisse, il piacere della scoperta: scontro con I Cesaroni su Canale 5. De Martino e Scotti in guerra: gli ascolti. dilei.it Parte bene, poi il cambio finale ribalta tutto in pochi istanti. Ad Affari Tuoi Alessia si lascia convincere dal Dottore e accetta l’ultima proposta, ma nel pacco trova proprio lo zero che voleva evitare. - facebook.com facebook