Gran Sasso | nasce la Biennale tra sentieri e borghi dell’Appennino
È stata annunciata una nuova iniziativa artistica nei borghi e sui sentieri del Gran Sasso, chiamata Biennale. La manifestazione prevede l'intervento di cinque artisti selezionati, che vivranno e lavoreranno tra i paesaggi dell’Appennino. L’obiettivo è promuovere un progetto temporaneo che coinvolge i percorsi montani e le comunità locali, senza specificare le modalità di realizzazione o i dettagli delle installazioni.
? Punti chiave Come cambieranno i borghi montani grazie a questa nuova sperimentazione artistica?. Chi sono i cinque artisti selezionati per vivere tra i sentieri?. Dove si svolgeranno esattamente le residenze artistiche nel Parco Nazionale?. Perché l'arte viene usata come strumento di rigenerazione per l'Appennino?.? In Breve Curatore Maurizio Coccia guida la selezione di cinque artisti per le residenze.. Percorso tra L'Aquila, Barisciano, Santo Stefano di Sessanio, Calascio, Castel del Monte e altri.. Edizione Zero dedicata alla memoria del professor Umberto Dante.. Collaborazione con Accademie di Belle Arti di Roma e L'Aquila e Soprintendenza locale.🔗 Leggi su Ameve.eu
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