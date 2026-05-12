Gran Sasso | nasce la Biennale tra sentieri e borghi dell’Appennino

È stata annunciata una nuova iniziativa artistica nei borghi e sui sentieri del Gran Sasso, chiamata Biennale. La manifestazione prevede l'intervento di cinque artisti selezionati, che vivranno e lavoreranno tra i paesaggi dell’Appennino. L’obiettivo è promuovere un progetto temporaneo che coinvolge i percorsi montani e le comunità locali, senza specificare le modalità di realizzazione o i dettagli delle installazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Come cambieranno i borghi montani grazie a questa nuova sperimentazione artistica?. Chi sono i cinque artisti selezionati per vivere tra i sentieri?. Dove si svolgeranno esattamente le residenze artistiche nel Parco Nazionale?. Perché l'arte viene usata come strumento di rigenerazione per l'Appennino?.? In Breve Curatore Maurizio Coccia guida la selezione di cinque artisti per le residenze.. Percorso tra L'Aquila, Barisciano, Santo Stefano di Sessanio, Calascio, Castel del Monte e altri.. Edizione Zero dedicata alla memoria del professor Umberto Dante.. Collaborazione con Accademie di Belle Arti di Roma e L'Aquila e Soprintendenza locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gran Sasso: nasce la Biennale tra sentieri e borghi dell’Appennino ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate 21 marzo: a Isola del Gran Sasso nasce il libro su VerruaIl 21 marzo 2026 alle ore 17:30 si terrà a Isola del Gran Sasso la presentazione del volume dedicato a Pietro Verrua. Mercato Saraceno: 13 km tra borghi storici e sentieri sul crinale? Cosa scoprirai Quali segreti nasconde il giardino dell'artista svizzera lungo il sentiero? Come cambierà l'economia locale grazie a questa sinergia... Argomenti più discussi: Gran Sasso, valanga distrugge Rifugio del Monte a Fano Adriano; Campo Imperatore, muri di neve di 11 metri sulla strada; Alpinisti morti sul Gran Sasso, nell'udienza per l'archiviazione sarebbe emerso un grave errore da parte dei soccorritori; Slavina distrugge rifugio sul Gran Sasso: nessun ferito. Escursione monte Piselli e laghetti - Monti Gemelli #abruzzo #gransasso #trekking #escursione #guida x.com