Voltigno | riparte la transumanza tra cavalli e pastori del Gran Sasso

Da alcuni giorni, la tradizionale transumanza tra cavalli e pastori nel parco del Gran Sasso è ripresa dopo la pausa invernale. Durante questa fase, i pastori portano il bestiame verso i pascoli estivi, seguendo antiche rotte e rituali. Nei momenti di sosta, si consumano pasti tipici che prevedono prodotti locali, come formaggi e salumi, preparati direttamente in quota. La ripresa di questa pratica segna il ritorno di un rito radicato nella cultura del territorio.

? Cosa scoprirai Come si svolge il rituale dello sdijuno tra i pascoli?. Quali prodotti tipici compongono il pasto dei pastori in quota?. Perché questa tradizione è fondamentale per l'identità di Carpineto della Nora?. Come possono le nuove generazioni proteggere questo antico legame con la natura?.? In Breve Ritrovo a Carpineto della Nora alle 08:00 con colazione alle 08:30.. Partenza della marcia verso il Voltigno fissata per le ore 09:00.. Pausa tradizionale dello sdijuno con prodotti locali prevista per le 12:30.. Tradizione pastorale abruzzese che preserva l'identità storica di Carpineto della Nora.. A Carpineto della Nora, nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, gli uomini e i cavalli si preparano a ripercorrere i sentieri storici del Voltigno per la transumanza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Voltigno: riparte la transumanza tra cavalli e pastori del Gran Sasso Notizie correlate Leggi anche: Lions Club Isola del Gran Sasso Valle Siciliana promuove l’evento “La gentilezza come valore che costruisce l’umanità” Sasso di Castalda: il sindaco interviene contro i cavalli selvaticiA Sasso di Castalda, l’amministrazione comunale ha messo in sicurezza i primi esemplari di cavalli inselvatichiti che causavano pericoli nelle zone...