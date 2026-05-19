Art Bonus alla Fondazione Banco di Napoli un incontro sulla riforma del mecenatismo

Oggi, martedì 19 maggio, alle 15:30, si svolge un incontro presso la Fondazione Banco di Napoli, situata in via dei Tribunali 213 a Napoli. L’evento, intitolato “Art Bonus e riforma del mecenatismo culturale – Nuove prospettive e opportunità per la valorizzazione del patrimonio”, si concentra sulla discussione delle modifiche al sistema di incentivazione fiscale per il sostegno alle attività culturali. La riunione si svolge nel palazzo Ricca, sede della fondazione, e coinvolge esperti e rappresentanti del settore culturale.

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Oggi, martedì 19 maggio, alle ore 15:30, presso la Fondazione Banco di Napoli – Palazzo Ricca, in via dei Tribunali 213, a Napoli, si terrà l’incontro “Art Bonus e riforma del mecenatismo culturale – Nuove prospettive e opportunità per la valorizzazione del patrimonio”. L’iniziativa, promossa da Fondazione Valenzi Ets, Fondazione Banco di Napoli e il Cartastorie – Museo dell’Archivio Storico del Banco di Napoli, nell’ambito del progetto AGENDO – Per una cultura sostenibile, intende approfondire il ruolo dell’Art Bonus come strumento strategico per la tutela, la valorizzazione e la gestione sostenibile del patrimonio culturale, con particolare attenzione alle nuove prospettive aperte dal processo di riforma del mecenatismo culturale attualmente in discussione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Firenze, alla Fondazione Spadolini l’incontro ‘Riforma della Giustizia’Firenze, 28 febbraio 2026 - Venerdì 6 marzo dalle 15,30 alle 18,30, la Biblioteca della Fondazione Spadolini Nuova Antologia (via Pian dei Giullari... Alla Fondazione Banco di Napoli la mostra fotografica “Ascarelli. Un nome e una storia lunga 150 anni”Si inaugura domani, 20 aprile, alle ore 16, nei locali dell’archivio della Fondazione Banco di Napoli, in via dei Tribunali, la mostra fotografica... Sabrina Carpenter in Versace SS18 che si esibisce al Met Gala 2026: La moda è arte (4 maggio 2026). La collezione SS18 di Donatella fa riferimento alla famosa collezione del 1991, in cui Gianni Versace ha reso omaggio al movimento artistico ‘Pop Art’. : r/ reddit Domani il 25 Aprile. La Festa della Liberazione. A Domodossola, culla della Repubblica partigiana, e a Milano, dove partì’ l’insurrezione nazionale. Viva l’Italia! x.com Art Bonus, Fondazione Carisp e Styma per il recupero della Torre CivicaArt Bonus Torre Civica: nuovi donatori sostengono il progetto del Comune di Longiano. La Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena e Styma hanno donato complessivamente 2.500 euro. Prosegue così il ... ilrestodelcarlino.it Arena di Verona, in cinque anni oltre 9 milioni di euro dall’Art BonusUn luogo simbolo della cultura italiana - e di quel canto lirico divenuto patrimonio dell’Unesco - ma anche un modello di sinergia tra pubblico e privato, che dimostra nei fatti la possibilità di ... ilsole24ore.com