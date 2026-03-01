Firenze alla Fondazione Spadolini l’incontro ‘Riforma della Giustizia’

Venerdì 6 marzo, alla Biblioteca della Fondazione Spadolini Nuova Antologia a Firenze, si terrà un incontro dedicato alla riforma della giustizia. L’evento si svolgerà dalle 15,30 alle 18,30 e sarà aperto al pubblico. La discussione si concentrerà sugli aspetti legati al cambiamento del sistema giudiziario italiano. L’iniziativa si svolge presso la sede di via Pian dei Giullari 36A.

Firenze, 28 febbraio 2026 - Venerdì 6 marzo dalle 15,30 alle 18,30, la Biblioteca della Fondazione Spadolini Nuova Antologia (via Pian dei Giullari 36A) ospiterà l’incontro “Riforma della Giustizia. Pareri a confronto ”, un momento di approfondimento e dialogo dedicato a uno dei temi più delicati e centrali del dibattito istituzionale italiano. L’iniziativa nasce con l’intento di offrire uno spazio di confronto serio e plurale su una riforma che tocca l’architettura stessa dello Stato di diritto, coinvolgendo magistratura, avvocatura, accademia e società civile. In un tempo in cui la giustizia è al centro di tensioni politiche e aspettative sociali, l’incontro si propone come occasione di riflessione rigorosa, capace di superare le contrapposizioni e restituire complessità al dibattito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Firenze, incontro su Piero Gobetti alla biblioteca della Fondazione SpadoliniFirenze, 10 febbraio 2026 - A cento anni dalla scomparsa di Piero Gobetti, è stato organizzato un incontro di riflessione e approfondimento aperto al...

Firenze, incontro sul futuro della giustizia ''What’s Next?' alla Biblioteca SpadoliniFirenze, 16 dicembre 2025 - Interrogarsi sul futuro della giustizia con un convegno che promette di entrare nel merito delle grandi trasformazioni in...

