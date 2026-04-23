Chi vince la Premier League se Arsenal e Manchester City finiscono il campionato a pari punti

In caso di parità di punti e differenza reti tra Arsenal e Manchester City al termine della Premier League, si passa ai criteri di spareggio stabiliti dal regolamento. Se anche questi risultano uguali, si considera la posizione in classifica tra le due squadre durante la stagione, analizzando i risultati diretti. In assenza di un criterio chiaro, potrebbe essere necessario un ulteriore incontro o l’applicazione di regole specifiche stabilite dalla lega.

Arsenal e City hanno gli stessi punti e la stessa differenza reti: quali sono i criteri per assegnare il titolo in Premier League in caso di parità fino alla fine della stagione.🔗 Leggi su Fanpage.it

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