Arsenal vicino alla Premier League Arteta scherza | Questo lavoro mette a dura prova i miei capelli
L'Arsenal si avvicina alla conquista del titolo di Premier League, alimentando le speranze dei tifosi. L'allenatore ha commentato con una battuta sul suo stato di stress, dicendo che il lavoro lo sta facendo preoccupare anche per i capelli. La squadra sta vivendo un momento positivo e punta a mantenere la leadership fino alla fine del campionato. La lotta con il Manchester City resta serrata, con entrambe le squadre impegnate nelle ultime giornate.
L'Arsenal è sempre più vicino alla vittoria della Premier League. Arteta, che spera in un passo falso del Manchester City, ha scherzato sul suo stress parlando dei suoi capelli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Arsenal have full belief | Mikel Arteta's post-match reaction as Arsenal lose to Man City
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