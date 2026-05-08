La Cisl Sicilia al governo regionale e all’Ars | Basta clima da campagna elettorale

La Cisl Sicilia si rivolge al governo regionale e all'Assemblea regionale siciliana, chiedendo di superare il clima di campagna elettorale. L’organizzazione sindacale sottolinea che non si devono più fare annunci o sventolare bandiere, ma concentrarsi su decisioni pratiche e realizzabili nel breve termine. La denuncia riguarda il rischio di perdere occasioni importanti per lo sviluppo della regione, con un’attenzione rivolta alla necessità di azioni immediate.

“Non è più il tempo degli annunci né delle bandiere elettorali: è il tempo delle scelte concrete e immediatamente attuabili, perché ogni giorno perso oggi è un’opportunità in meno per la Sicilia di domani”. Così ha detto il segretario generale della Cisl Sicilia, Leonardo La Piana, aprendo i.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Notizie correlate

La campagna elettorale passa dai social: video brevi e periferie al centro dei messaggi, ma l’impatto visivo non bastaAl di là delle inevitabili polemiche, spesso personalizzate, che accompagnano ogni competizione elettorale quando viene vissuta più come scontro che...

Contratto scuola, Barbacci (Cisl): “Prima volta nella storia, anticipato il rinnovo. No a scioperi inutili, noi trattiamo. La scuola merita unità politica, non promesse da campagna elettorale”Mentre le tensioni internazionali rischiano di alimentare nuove fiammate inflattive, la Cisl Scuola rivendica il risultato ottenuto con l'ipotesi di...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Riconoscimenti, la Filca Cisl nazionale e la Filca Cisl Sicilia insignite Ambasciatrici di legalità; Aree interne siciliane, esteso il protocollo d’intesa a Confindustria e Anci Sicilia; Sicurezza e servizi postali in Sicilia a rischio: l’intervento della Slp Cisl; VVF: Sicilia – Formazione staff didattici Cgil Cisl Uil Conapo.

La Cisl rilancia il ponte sullo Stretto, Fumarola: Opera strategicaPALERMO – Il ponte sullo Stretto è un’opera che noi riteniamo strategica, ma che per essere tale deve essere posta necessariamente e obbligatoriamente dentro una strategia complessiva di riscatto e d ... livesicilia.it

Un patto sociale per la Sicilia, l’appello al governo regionaleIn Sicilia la segretaria generale nazionale Cisl Daniela Fumarola propone interventi concreti. Al centro di tutto l'esigenza die giovani siciliani di poter restare. In tema di infrastrutture il Ponte ... blogsicilia.it

Aree interne siciliane, esteso il protocollo d’intesa Cesi, Cisl Sicilia e Università Kore a Confindustria Sicilia e Anci Sicilia: al via un modello condiviso per il rilancio dei territori L'intervista al segretario generale #CislSicilia Leonardo La Piana - facebook.com facebook

L’intervento del Segretario Generale @FisascatSicilia @SSpitalieri al Consiglio Generale @FisascatCisl75 convocato oggi a #Roma per l’integrazione della Segreteria Nazionale e per adempimenti statutari x.com