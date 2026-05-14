Nella regione Sicilia, le assunzioni negli enti regionali sono state temporaneamente sospese fino al 2027. La decisione è stata presa attraverso l’approvazione di una norma proposta dal Partito Democratico, che ha coinvolto l’Assemblea regionale, attualmente dominata dall’opposizione. La legge stabilisce il blocco delle nuove assunzioni in tutti gli enti collegati alla regione, rendendo così impossibile il reclutamento di personale fino alle prossime elezioni.

È stata approvata la norma, proposta dal Pd, che blocca le assunzioni nella galassia degli enti regionali fino alle prossime elezioni, nel 2027. Uno stop che il governo non è riuscito a evitare malgrado la maggioranza possa contare, ormai solo sulla carta, su 44 voti. E ciò ha provocato il disperato appello degli assessori all’opposizione per cercare di mitigare l’impatto amministrativo della norma. Una scena di manifesta debolezza che ha irritato Fratelli d’Italia: per il capogruppo Giorgio Assenza «non ci si può fare dettare l’agenda dall’opposizione, altrimenti meglio andare a casa». È il termometro di un centrodestra in frantumi, colpito anche ieri dai franchi tiratori e perfino dalla presa di distanza pubblica dell’Mpa che con Roberto Di Mauro ha annunciato il voto favorevole alla norma sul blocco delle assunzioni.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Assunzioni negli enti regionali bloccate fino al 2027 in Sicilia: l’Ars “governata” dall’opposizione

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