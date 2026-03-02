Alessandro Bergonzoni al Donizetti con Arrivano i Dunque

Il 5 marzo, al Teatro Donizetti di Bergamo, si esibirà Alessandro Bergonzoni con lo spettacolo “Arrivano i Dunque”. L’attore e comico sarà sul palco alle ore 20, portando in scena il suo nuovo lavoro. La sua presenza a Bergamo rappresenta una delle tappe di questa stagione teatrale nella città. L’evento è aperto al pubblico e l’ingresso è previsto per quella sera.

Torna a Bergamo Alessandro Bergonzoni, attore comico, ma molto di più, che giovedì 5 marzo al Teatro Donizetti (ore 20.30), nell'ambito della rassegna Altri Percorsi della Fondazione Teatro Donizetti, presenta Arrivano i Dunque(Avannotti, Sole blu e la storia della giovane Saracinesca), spettacolo nel quale il suo protagonista attraversa come un funambolo le parole con la sua personalissima cifra stilistica. Regia dello stesso Bergonzoni, che firma anche le scene, e di Riccardo Rodolfi. Produzione Teatro Carcano. Durata 1 ora e 45 minuti senza intervallo. Biglietti: intero 30 Euro, ridotto 24 Euro. Seguito del fortunatissimo Trascendi e...