Arresto per stalking a psichiatra solidarietà Asl | Sempre vivo il ricordo di Barbara Capovani

Un medico psichiatra è stato arrestato con l'accusa di stalking. L'Azienda Usl Toscana nord ovest ha espresso vicinanza e solidarietà ai professionisti del Servizio psichiatrico diagnosi e cura di Pisa, operanti all'ospedale Santa Chiara. La struttura aveva già ricordato il ricordo di una collega scomparsa, Barbara Capovani. La notizia ha suscitato reazioni all’interno del personale sanitario coinvolto, che ha ricevuto sostegno dall’ente. Nessun dettaglio sulle modalità dell’arresto o sui provvedimenti adottati.

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