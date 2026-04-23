Sono passati tre anni da quando Barbara Capovani è scomparsa, e il suo ricordo viene ancora evocato da chi l’ha conosciuta. La sua assenza viene ricordata con parole di affetto e nostalgia, mentre amici e familiari continuano a portare avanti il suo ricordo. La data di oggi segna il terzo anniversario della sua scomparsa, un momento in cui si riflette sulla sua vita e sul legame che ha lasciato.

Pisa, 23 aprile 2026 – "Sono già tre anni che Barbara Capovani non è più fra noi. Sembra passato un attimo. Il clamore seguito alla sua scomparsa ha lasciato il posto al vuoto e al silenzio. Al di là delle frequenti e doverose commemorazioni provenienti fin dai massimi livelli dello Stato, l’importante Fondazione a suo nome, manca il suo esistere, il suo essere al mondo, il suo modo di parlare concreto ed incisivo, il suo sapersi esprimere in modo chiaro e diretto in qualunque circostanza, la sua intelligenza acuta e tagliente e speculativa. Da qui il vuoto, il profondo senso della sua mancanza: era per me uno specchio nel quale mi riflettevo quotidianamente, rivedendo in modo critico la mia visione delle cose.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il ricordo di Capovani: “Barbara, mi manchi. Eri il mio specchio”

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