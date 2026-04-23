Sono trascorsi tre anni dalla morte della psichiata Barbara Capovani, avvenuta in circostanze mai chiarite. Le istituzioni sanitarie locali hanno ricordato la professionista, evidenziando il suo ruolo nella comunità e il contributo nel campo della salute mentale. La data viene segnata con iniziative e commemorazioni che coinvolgono i colleghi e i familiari, mantenendo vivo il ricordo di una figura importante nel settore.

Pisa, 23 aprile 2026 - Sono passati tre anni dall’assassinio della psichiatra Barbara Capovani per mano di un suo paziente e questa tragica ricorrenza è l’occasione per l’Aoup e l’Azienda USL Toscana nord ovest di ricordare quanto la sicurezza degli operatori sanitari sia un tema nevralgico per le aziende, sottoposto a monitoraggio continuo con azioni preventive, formative e investimenti sin da quando sono state emanate le prime disposizioni regionali in materia anni fa. Un delitto premeditato, secondo le indagini, che poteva avvenire ovunque ma che, di fatto, si consumò davanti all’Edificio che, all’Ospedale Santa Chiara, ospita il Servizio psichiatrico diagnosi e cura (Spdc) dell’Azienda USL Toscana nord ovest, dove la professionista lavorava.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tre anni dalla morte di Barbara Capovani, il ricordo di Asl e Aoup

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