Via Calzabigi finti carabinieri truffano una coppia di anziani e rubano migliaia di euro in gioielli

A via Calzabigi, una coppia di anziani è stata presa di mira da due uomini che si sono spacciati per carabinieri. I truffatori sono entrati nell’appartamento e, con questo stratagemma, hanno rubato migliaia di euro in gioielli. L’episodio si è verificato pochi giorni dopo un altro caso simile in viale della Libertà, con lo stesso metodo utilizzato dai falsi militari. La vittima è una donna anziana residente con il marito nella zona.

Ancora una truffa ai danni di persone anziane. Dopo l'episodio avvenuto alcuni giorni fa in viale della Libertà stesso modus operandi e nuovo raggiro, stavolta vittima una donna anziana residente insieme al marito in via Calzabigi. Secondo quanto ricostruito infatti il finto carabiniere avrebbe.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Fabbricotti, finti carabinieri truffano un'anziana e le rubano tutti i gioielli Finti poliziotti truffano due anziani. Condannata la coppia di malviventiFingendosi poliziotti avevano truffato due anziani del posto facendosi consegnare ingenti somme di denaro e gioielli per 15mila euro.