Un anno dopo le commemorazioni di Dongo e Mezzegra, alcuni militanti sono stati perquisiti dalla Digos con l’accusa di aver espresso apologia di fascismo. Le operazioni sono state condotte in seguito a manifestazioni pubbliche e attività online legate a quegli eventi. Le indagini riguardano comportamenti che, secondo gli inquirenti, potrebbero aver violato le norme contro la propaganda fascista. Le persone coinvolte sono state sottoposte a controlli e acquisizioni di materiale.

Dongo (Como) – Un anno fa, l’ottantesimo anniversario della morte di Benito Mussolini e Claretta Petacci, per un centinaio di esponenti dell’estrema destra, che da sempre celebrano la stessa cerimonia a Dongo e a Giulino di Mezzegra, era stata occasione di sfoggiare saluti romani, con lancio di fiori e di una corona in acqua, seguito dall’appello dei nomi, il “ presente ”. La Digos della Questura di Como aveva proceduto all’identificazione di alcuni partecipanti alla manifestazione, indagati dalla Procura di Como con l’ipotesi di apologia di fascismo. Le perquisizioni. In particolare, almeno sei soggetti che ieri sono stati destinatari di una serie di perquisizioni, alla ricerca di materiali che potessero ulteriormente confermare, se mai ce ne fosse bisogno, la loro appartenenza a contesti politici sostenitori del fascismo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Indagati per apologia di fascismo dopo le commemorazioni di Dongo e Mezzegra: militanti perquisiti dalla Digos

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