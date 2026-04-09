Chiello cresce l’attesa per il Club Tour 2026 | sei date nei principali live club italiani

Si avvicina il “Chiello Club Tour 2026”, una serie di concerti che si svolgeranno in sei live club italiani. L’artista, noto per il suo stile nel nuovo cantautorato, si prepara a esibirsi di nuovo dal vivo. La tournée è attesa con entusiasmo dai fan, che potranno ascoltare le sue canzoni in un contesto intimo e coinvolgente. Le date sono state annunciate ufficialmente e si svolgeranno nei principali locali del paese.

Tra le voci più originali e riconoscibili del nuovo cantautorato italiano, Chiello si prepara a tornare sul palco con il “Chiello Club Tour 2026”, una serie di concerti che promettono intensità emotiva e grande impatto live. Dal 16 aprile, il cantautore porterà la sua musica nei principali club italiani, con gli ultimi biglietti ancora disponibili. Sei appuntamenti per un live intimo e potente. Il tour, organizzato e prodotto da Trident Music, toccherà alcune delle città più importanti del circuito live italiano: 16 aprile – Gran Teatro Geox, Padova. 19 aprile – Atlantico, Roma. 21 aprile – Teatro Cartiere Carrara, Firenze. 22 aprile – Estragon, Bologna. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - Chiello, cresce l’attesa per il Club Tour 2026: sei date nei principali live club italiani Emis Killa ritorna live con il “Club Tour 2026” da maggio nelle principali cittàDopo l’uscita del suo ultimo album Musica Triste, disponibile dal 5 dicembre 2025, Emis Killa ha annunciato il Club Tour 2026, che toccherà le... Arisa annuncia il “Live Tour”, da novembre nei principali teatri italianiScritto dalla stessa Arisa con Giuseppe Anastasi, Galeffi e Mamakass, Magica Favola attraversa la vita emotiva di una donna dall’infanzia all’età... Si parla di: Chiello torna live: parte il Chiello Club Tour 2026 tra energia e nuove sonorità. CHIELLO: cresce l’attesa per Chiello Club Tour 2026Cresce l’attesa per il ritorno sul palco di Chiello, tra le voci più amate e originali del nuovo cantautorato italiano. Dopo il successo al 76° Festival di Sanremo con il brano Ti penso sempre, l’ar ... megamodo.com Chiello annuncia un tour nei club nel 2026, il ritorno sui palchi dopo una pausaChiello tornerà sul palco con un tour nei club previsto per il 2026. L’artista, emerso inizialmente nell’area trap e poi affermatosi come autore dall’impronta più melodica e introspettiva, sceglie ... it.blastingnews.com