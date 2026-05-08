Ariana Grande ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo intitolato “Hate That I Made You Love Me”, che sarà il brano principale del suo ottavo album in studio, intitolato “Petal”. La canzone sarà disponibile tra poche settimane, segnando l’inizio della promozione di questa nuova fase musicale. La cantante statunitense ha comunicato questa notizia attraverso i propri canali ufficiali, suscitando l’attenzione dei suoi fan.

Ariana Grande sta gettando le basi per l’inizio della sua Petal era: la popstar statunitense ha appena annunciato che il singolo principale del suo ottavo album in studio – Petal, appunto- si intitola Hate That I Made You Love Me e uscirà tra poche settimane. Condividendo la copertina in bianco e nero del brano –un primo piano dell’artista con i capelli che le ricadono sugli occhi, un’immagine simile alla copertina del disco– ha scritto su Instagram: «Hate That I Made You Love Me. il mio primo singolo da Petal». Definendola «una delle mie canzoni preferite che abbia mai scritto», Ari ha rivelato di aver co-prodotto la canzone con Max Martin e ILYA, che ha definito «i miei collaboratori preferiti e le persone più care al mondo».🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ariana Grande annuncia il suo nuovo singolo “Hate That I Made You Love Me”

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