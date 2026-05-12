I 5 film più pazzi del Festival di Cannes 2026 tra horror e fantascienza

Il Festival di Cannes 2026, che si apre il 12 maggio, presenta cinque film che si distinguono per temi estremi e scenari sorprendenti, tra horror e fantascienza. Questi titoli sono stati scelti tra le anteprime più attese e promettono di coinvolgere gli spettatori con trame intense e immagini sorprendenti, mantenendo alta l’attenzione anche nelle proiezioni più tarde o mattutine. La selezione riflette l’interesse per narrazioni audaci e sperimentali.

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I film più «pazzi» del Festival di Cannes 2026, che apre il 12 maggio, terranno sveglio il pubblico in sala anche nelle proiezioni del mattino o quelle a tarda notte, quando le palpebre cominciano a farsi pesanti. Tra questi c’è sicuramente Full Phil di Quentin Dupieux, che ha definito il suo ultimo progetto «una sorta di Emily in Paris da incubo», ma ci sono altri quattro titoli allucinanti a fargli compagnia: Full Phil di Quentin Dupieux. Full Phil di Quentin Dupieux La storia prende il via dal viaggio a Parigi di un padre, un ricco imprenditore interpretato da Woody Harrelson, finalizzato a ricucire i rapporti con la figlia (Kristen Stewart).🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - I 5 film più pazzi del Festival di Cannes 2026 tra horror e fantascienza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Cannes, i film più attesi del Festival 2026In vista del festival, teniamo d’occhio 15 tra i film più promettenti dell’anno, tra nuove opere di vincitori della Palma d’oro e progetti... Festival di Cannes 2026, date e film in gara: Italia fuoriFuori dai Mondiali e pure dalla Croisette: l'Italia resta (di nuovo) a casa. Argomenti più discussi: Caccia alla Palma d’oro: i 10 film più attesi al Festival di Cannes; I film più attesi di Cannes 2026; Festival del Cinema di Cannes 2026, la guida: dai film in concorso agli ospiti; Festival di Cannes 2026, il calendario giorno per giorno: film, incontri e appuntamenti da non perdere. Cannes Film Festival 2026 reddit Sono stati appena annunciati i giurati della 79ª edizione del Festival di Cannes 2026, che si terrà dal 12 al 23 maggio, confermandosi come uno dei palcoscenici più prestigiosi al mondo. A presiedere la giuria sarà il regista Park Chan-wook, autore più volte pr x.com I film più attesi di Cannes 2026I film più attesi di Cannes 2026Scopri i film imperdibili del Festival di Cannes 2026: dal debutto di John Travolta ai nuovi capolavori con Adam Driver e Kristen Stewart. newscinema.it