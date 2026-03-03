25 film di fantascienza ultra cult che hanno fatto la storia di questo genere

Ecco una selezione di venticinque film di fantascienza considerati veri e propri capolavori del genere, che hanno lasciato un segno indelebile nel cinema e nella cultura popolare. Questi titoli, molti dei quali sono stati realizzati decenni fa, continuano ad essere citati e amati, rappresentando pietre miliari nel panorama della fantascienza cinematografica. La lista include film che hanno definito e plasmato le aspettative del pubblico e degli autori.

I film di fantascienza, categoria tanto vasta quanto meravigliosa, possono vantare alcune delle più grandi storie mai raccontate sul grande schermo (e, a dirla tutta, anche in tv ). Quali sono le caratteristiche della fantascienza meglio riuscita? Ognuno la vede come vuole, ma ci si può azzardare a sostenere che l'elemento di distinzione tra opere fatte bene e titoli meno riusciti sia un'immaginazione senza limiti, capace di guardare alle stelle, agli alieni, a mostri di “nostra produzione”, agli universi paralleli, alla ricerca di una risposta più profonda, cioè cosa voglia dire essere umani, qui sulla Terra. Probabilmente, la sta cercando anche Steven Spielberg, in uscita quest'anno con Disclosure Day, un nuovo film sci-fi in cui gli alieni che vivono sulla Terra da tempo, finalmente si rivelano. 🔗 Leggi su Gqitalia.it Donnie Darko, la storia di un flop diventato cult: compie 25 anni il film simbolo di una generazioneUscito nel 2001 tra mille difficoltà, Donnie Darko fu inizialmente un fallimento commerciale. È morta a 91 anni Brigitte Bardot, icona del cinema francese. L’eredità di B.B.: oltre 50 film che hanno fatto la storiaParigi, 28 dicembre 2025 – È morta Brigitte Bardot, l’attrice più amata del cinema internazionale. Tutti gli aggiornamenti su 25 film di fantascienza ultra cult che... Temi più discussi: 30 film da guardare su Sky e Now – Le novità di marzo 2026; Pianeta B: thriller fantascientifico con Exarchopoulos su Netflix; 5 grandi film da vedere in TV questa settimana; Stasera in TV: i film da non perdere di mercoledì 25 febbraio 2026. Il cinema veneto riscopre i film di genere: 16 progetti finanziati tra horror e fantascienzaHorror in gondola, fantascienza a Chioggia e thriller psicologici indoor: il futuro del Veneto sul grande schermo riscopre i film di genere. È stata pubblicata sul sito della Veneto Film Commission la ... corrieredelveneto.corriere.it Ricerca: «film di fantascienza in uscita nel 2025»Una rubrica sui topos della fantascienza, alla segnalazione di opere particolarmente interessanti di cinema/libri/anime alla riflessione aperta sullo scrivere fantascienza (worldbuilding, coerenza ... fantascienza.com Con La mattina scrivo Valérie Donzelli traspone il romanzo semi-autobiografico di Franck Courtés in un film schietto e toccante, con un bravissimo Bastien Bouillon. - facebook.com facebook Film Commission Torino Piemonte festeggia 25 anni con un 2025 record. Sono state 213 le produzioni sostenute e 1.122 le giornate di ripresa #ANSA x.com