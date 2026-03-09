Alessandro e Loris sposi le nozze gay dei sindaci di Fratelli d?Italia e Lega

A Pordenone, due sindaci di partiti di centrodestra si sono sposati, segnando il primo matrimonio tra due rappresentanti di amministrazioni locali omosessuali nella storia italiana. L’evento si è svolto nel Nordest, coinvolgendo figure politiche appartenenti a Fratelli d’Italia e Lega. La cerimonia ha attirato l’attenzione sui matrimoni tra persone dello stesso sesso nel contesto della politica locale.

PORDENONE - Il primo matrimonio della storia italiana tra due sindaci omosessuali, sarà celebrato a Nordest e nelle file del centrodestra. Con il Friuli Venezia Giulia a fare quasi da "laboratorio" dei diritti e allo stesso tempo da antidoto rispetto al clichè di una destra tradizionalista, chiusa e ostile alle differenze. A sposarsi, il 27 giugno prossimo, saranno infatti Alessandro Basso, classe 1978, primo cittadino di Pordenone di "marca" Fratelli d'Italia e Loris Bazzo del 1976, collega leghista di Carlino, paese della Bassa Friulana in provincia di Udine che guida ormai dal 2019. LA STOCCATA «È certamente un inedito – ha dichiarato Alessandro Basso – una coppia di sindaci è piuttosto rara.